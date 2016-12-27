Упавшая в мусоропровод москвичка пролетела семь этажей и выжила

Москва, 27 декабря. Упавшая в мусоропровод московской многоэтажки девушка провалилась в него на седьмом этаже. Об этом сообщает представитель экстренных служб российской столицы.

Сообщается, что девушка была доставлена в седьмую городскую больницу с переломом ноги.

Напомним, что ранее московская пресс-служба ГУМЧС сообщила, что пятнадцатилетняя девушка упала в мусоропровод девятиэтажного дома на улице Фомичевой. На место происшествия прибыли спасатели, который извлекли девушку из мусоросборника и передали бригаде медиков.