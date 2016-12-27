Систему обнаружения «свой-чужой» Ту-154 нашли в Черном море

Сочи, 27 декабря. Спасатели обнаружили на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ систему опознавания «свой-чужой». В ближайшее время ее поднимут на поверхность, сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, система обнаружения «свой-чужой» найдена, но на поверхность ее еще не подняли, сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию из Москвы с дозаправкой в Сочи, упал в Черное море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Ранее стало известно, что черный ящик, поднятый со дна Черного моря, был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС.