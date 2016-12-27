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Почти два миллиона украинцев посетили российский Крым в 2016 году
Россия

Почти два миллиона украинцев посетили российский Крым в 2016 году

Вчера 23:13
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Почти два миллиона украинцев посетили российский Крым в 2016 году

Симферополь, 27 декабря. За минувший год в Крыму побывали почти два миллиона граждан Украины. Об этом сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«На территории Крыма в 2016 году побывали представители более 64 стран. Общее количество иностранцев — один миллион 904 тысячи человек. Подавляющее большинство – граждане Украины, пребывающие через пункты пропуска на границе», — пояснил он.

Черняк также напомнил, что в 2014 году Крым посетили 150 тысяч украинцев, а в 2015 на полуострове побывали более 450 тысяч граждан Украины.

Стоит напомнить, что сегодня президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой части России. Президент отметил, что запуск газопровода в Крым — важный и серьезный шаг, который позволит по-новому взглянуть на экономический потенциал полуострова.

комментарии
Кирилл Иванов
#алексей черняк
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