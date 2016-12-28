Сирия: боевики обостряют ситуацию в Дамаске

Дамаск, 28 декабря. В течение суток зафиксированы 26 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, интенсивнее всего боевики террористических организаций и группировок, называющих себя «оппозицией», обстреливали районы в провинции Дамаск.

В провинции Дамаск формирования группировки «Джейш аль-Ислам», причисляющей себя к оппозиции, обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, город Дамаск, стадион Эль-Абасийин, фермы и автомагистраль в населенном пункте Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись также населенные пункты Хауш-Харабу, Арбил, Хауш-Насри (дважды), сообщает мониторинговая служба российского центра по примирению враждующих сторон в САР.