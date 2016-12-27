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Ирак: помощник главаря ИГИЛ был взят в плен под Мосулом
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Ирак: помощник главаря ИГИЛ был взят в плен под Мосулом

Сегодня 23:05
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Помощник главаря ИГИЛ был взят в плен под Мосулом

Багдад, 27 декабря. Один из помощников главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади был пленен сегодня под Мосулом. Об этом передают местные СМИ.

Как сообщается, бойцы антитеррористического подразделения захватили помощника аль-Багдади по имени Абу Харис аль-Матьюти на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр. Кроме него в плен попали 14 боевиков, которые занимались в этом квартале разведкой. Взять их в плен помогли местные жители, указавшие их местоположение.  

Судьба самого аль-Багдади пока неизвестна. По разным данным, его видели либо в Мосуле, либо на границе с Сирией, либо в Ракке. Также неоднократно сообщалось о его ранении или гибели.

 

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Антон Зарубин
#игил #мосул
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