Найден крупный обломок самолета Ту-154

Сочи, 27 декабря. В районе крушения авиалайнера Ту-154 найден крупный фрагмент самолета, длина которого превышает 60 метров. Также найдено несколько менее крупных обломков длиной до пяти метров.

Уточняется, что обломки находятся на расстоянии более четырех километров от берега на глубине примерно 20 метров.

Кроме того, удалось обнаружить фрагменты тел погибших в авиакатастрофе, — передает РИА Новости слова источника в силовых структурах.

Ранее в министерстве обороны России рассказали о результатах первичного изучения бортовых самописцев.