Мечта социализма: Куба направит половину бюджета на здравоохранение и образование

Гавана, 27 декабря. В новом году власти Кубы направят половину бюджетных средств на нужды здравоохранения, образования и социального обеспечения. Об этом заявила министр финансов и цен Кубы Лина Педраса.

«51% текущих расходов бюджетной деятельности на 2017 год пойдет на нужды здравоохранения, образования и социального обеспечения», — пояснила она.

Педраса добавила, что «только при социализме можно направлять значительные ресурсы на проведение инклюзивной социальной политики».

Стоит отметить, что многие эксперты прогнозируют спад экономики Кубы в 2017 год. При этом президенту Кубы Раулю Кастро придется одновременно справляться с двумя вызовами — дипломатическим и экономическим, так как избранный президент США Дональд Трамп обещал отменить все усилия Обамы по нормализации двусторонних отношений, если кубинское правительство не сделает новые уступки по гражданским правам.