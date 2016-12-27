Обама хочет успеть получить полномочия на санкции «за кибератаки на выборах»

Вашингтон, 27 декабря. Белый дом разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Бараку Обаме применять санкции в отношении лиц, ответственных за кибератаки против американской избирательной системы. Напомним, в этом Вашингтон обвиняет Россию, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Как сообщает The Washington Post, в 2015 году начали действовать правила, которые позволяют исполнительной власти наказывать хакеров, наносящих вред безопасности США. Однако эти меры невозможно применять при атаки на избирательные системы. Как сообщают источники издания, поэтому поднят вопрос о том, чтобы приравнять избирательную систему к критически важной инфраструктуре страны.

На данный момент, решение по этому вопросу уже находится на этапе финального согласования.

При этом администрация Обамы хочет оформить все таким образом, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог в одночасье отменить данное решение.

По данным издания, разрабатываемые санкции, к примеру, предусматривают блокирование при наличии всех счетов хакеров, а также отказ в получении визы США.