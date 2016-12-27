Скончался автор «Обитателей холмов» Ричард Адамс

Лондон, 27 декабря. В возрасте 96 лет скончался британский писатель Ричард Адамс. Об этом сообщает его дочь.

Наиболее известным его романом стала книга «Обитатели холмов», которая была написана в жанре героического фентэзи. Она была издана в 1972 году. В России ее выпустили в 1998 году под названием «Удивительные приключения кроликов». За «Обителей холмов» Кларк получил медаль Карнеги.

Кроме того, Адамс был главой «Королевского общества по защите животных от жестокого обращения», выступающего, в том числе, против традиционной охоты на лис в Англии.