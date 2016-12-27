Саперы ЗВО разминируют склад боеприпасов времен ВОВ в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 27 декабря. Саперы Западного военного округа (ЗВО) приступили к разминированию крупного склада немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что боеприпасы были обнаружены местными жителями. Прибывшие на место саперы обнаружили более 500 минометных мин. В настоящее время специалисты проводят выемку обнаруженных боеприпасов. Позднее боеприпасы будут доставлены на специальный полигон, где произойдет их обезвреживание.

В Минобороны отметили, что разминирование осуществляется специальными группами, которые состоят только из военнослужащих по контракту. В ходе выполнения задач саперы применяют современные защитные костюмы ОВР-2 «Сокол», которые надежно защищают военнослужащих. При этом шлем, который входит в комплект костюма, способен выдержать попадание 9-мм патрона с расстояния 25 метров.