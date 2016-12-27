Эрдоган настаивает на участии Эр-Рияда и Дохи на переговорах по Сирии в Астане

Москва, 27 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы видеть представителей Саудовской Аравии и Катара на межсирийских переговорах в Астане.

Как сообщает агентство AP, Эрдоган имел ввиду встречу представителей правительства и оппозиции Сирии при посредничестве глав МИД России, Турции и Ирана.

По мнению президента Турции, Саудовская Аравия и Катар «проявили добрую волю и оказали поддержку» при урегулировании сирийского конфликта, поэтому должны принять участие во встрече.

При этом он подчеркнул, что Турция откажется от участия во встрече, если там будут присутствовать представители «террористических организаций» — группировок, связанных с сирийскими курдами.