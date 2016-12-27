Ученые обнаружили в России новый штамм ВИЧ

Москва, 27 декабря. В России обнаружен новый штамм вируса ВИЧ. Об этом сообщает заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д.И.Ивановского Эдуард Карамов.

По его словам, в России произошло смешение стандартного вируса и штамма из Центральной Азии. В результате появился новый вирусный агент, не похожий на предыдущие.

Азиатский вариант вируса иммунодефицита человека был, предположительно занесен мигрантами из Центральной Азии. Затем он смешался с уже известным в России штаммом.

Новый вариант вируса ученые уже назвали А63. По их словам, он намного опаснее прежних вариантов.