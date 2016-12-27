Лавров объяснил Керри, чем грозят поставки США оружия в Сирию

Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри акцентировал внимание на том, что разрешение на поставки США антиправительственным отрядам оружия может привести к новым жертвам.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсуждались проблемы урегулирования сирийского конфликта.

Глава МИД РФ заявил американскому коллеге, что «разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам».

Помимо этого Лавров обратил внимание Керри на то, что считает неприемлемым поведение администрации Барака Обамы, желающей «под занавес» еще более подорвать отношения России и Штатов.