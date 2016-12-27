Ученые выяснили, почему некоторые люди считают себя призраками

Москва, 27 декабря. Британские ученые объяснили, почему некоторые люди принимают себя за «призраков» и перенимают «мистическую» модель поведения.

Специалисты провели нейропсихологический анализ 35-летнего Уоррена МакКинли, который попал в автокатастрофу, а после происшествия стал считать себя призраком. ‍Мужчина был полностью убежден в том, что он погиб во время аварии. При этом он отказывался от еды и ни с кем не общался.

Ученым удалось выяснить, что в автокатастрофе МакКинли получил травму головы, и на протяжении 1,5 лет страдал от синдрома Котара. По данным исследователей, синдром Котара может вызвать иллюзии, которые человек воспринимает как реальность. Ученым удалось доказать, что синдром Котара является результатом некорректной работы некоторых областей мозга, отвечающих за восприятие реальности.