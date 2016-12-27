«Спасатель Кононенко» снова в строю:  катер торжественно принят Северным флотом

Североморск, 27 декабря. В Североморске на главной базе Северного флота прошла торжественная церемония подъема флага на новом многофункциональном катере, которому было присвоено имя «Спасатель Кононенко». Об этом сообщает министерство обороны РФ.

После подъема флага судно было официально внесено в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Торжественной церемонией подъема флага руководил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Новый катер будет использоваться для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ. Кроме того, он обладает оборудованием для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 метров.