Русский Париж скорбит и молится о погибших в крушении Ту-154

Париж, 27 декабря. В память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем в Троицком кафедральном соборе в Париже состоялось богослужение.

На панихиду пришли русские прихожане, а также представители французского духовенства, светской власти и местные жители.

Князь Дмитрий Шаховской, присутствующий на богослужении, отметил, что о погибших соотечественниках скорбит весь Париж, передает ТАСС.

Напомни, в воскресенье в московском храме Святителя Спиридона патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес заупокойную молитву по пассажирам и экипажу потерпевшего катастрофу самолета Ту-154 Минобороны РФ.