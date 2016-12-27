Ученые изучили, как свежие фрукты влияют на молодые организмы

Вашингтон, 27 декабря. Молодым людям необходимо больше свежих овощей и фруктов – к такому выводу пришла группа международных ученых.

По данным исследователей, молодые люди должны есть больше свежих овощей фруктов, чтобы избежать ряда заболеваний в будущем.

Эта теория была подтверждена документально после эксперимента, длившегося более двадцати лет. Ученые собрали две группы добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Первая группа съедала семь порция овощей и фруктов в течении дня, вторая только три порции.

По итогам эксперимента, ученые пришли к выводу, что у членов первой группы на 26 процентов снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.