Шоколадный президент Порошенко решил стать оружейным бароном

Киев, 27 декабря. Правительство Украины может разрешить киевскому судостроительному заводу «Ленинская кузница» импортировать и экспортировать продукцию военного назначения. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

Данное предприятие входит в состав группы «Укрпроминвест», которую контролирует президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киев планирует потратить на оборону Украины около 5,2% ВВП.

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