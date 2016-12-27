Более двух тысяч новобранцев пополнили ряды Тихоокеанского флота

Москва, 27 декабря. Более двух тысяч новобранцев прибыли на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках призывной кампании «Осень-2016». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что помимо призывников, ряды ТОФ пополнили более 1000 младших специалистов, которые прошли подготовку в учебных центрах по специальностям механиков-водителей боевой техники, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов.

Большая часть призывников была доставлена к местам прохождения службы железнодорожным, а также автомобильным транспортом. В воинские части, которые расположены в труднодоступных районах, доставка новобранцев осуществлялась с помощью воздушного и морского транспорта.

В Минобороны РФ также отметили, что молодые люди проявляют большой интерес к прохождению воинской службы, а многие из них приходят в военкоматы по собственной инициативе, не дожидаясь повесток.