2017 год принесет Европе «политический апокалипсис» – СМИ

Лондон, 27 декабря. Новый год может принести объединенной Европе множество потрясений, которые британское издание The Guardian называет «политическим апокалипсисом». Издание полагает, что в 2017 году Европу ждут политические потрясения, теракты и новая волна миграции.

Как пишет автор статьи Джн Хенли, уже в начале года одну из европейский столиц потрясет теракт, который даст возможность прийти к власти правым политикам и партиям в Нидерландах, а затем во Франции, Германии и Италии. Срыв переговоров с Эрдоганом приведет к тому, что в Европу хлынут новые миллионы беженцев. Евроскептики, которые могут в результате прийти к власти, начнут демонтаж Евросоюза –так, Мари Ле Пен пообещала, что в случае своей победы он проведет референдум по выходу из ЕС, а итальянское движение «Пять звезд пообещало вернуться к итальянской лире.