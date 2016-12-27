Минобороны сообщило об итогах первичного анализа черного ящика Ту-154





Москва, 27 декабря. Минобороны РФ сообщило о результатах первичного анализа данных бортового самописца Ту-154, разбившегося в Черном море. Эти данные позволяет сузить перечень вероятных причин крушения, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, черный ящик был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС, именно там продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154.

«Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — заявили представители министерства обороны. При этом в МО РФ особо подчеркнули, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией только после изучения всех возможных факторов.