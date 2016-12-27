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Министр блокады: украинский чиновник требует закрыть Донбасс
Украина

Министр блокады: украинский чиновник требует закрыть Донбасс

Сегодня 21:55
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Украинский министр призвал госструктуры принять участие в блокаде Донбасса

Киев, 27 декабря. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что товарная блокада неподконтрольных районов Донбасса должна происходить при участии и координации всех государственных структур власти.

«Важно, чтобы была полная координация между всеми структурами украинской власти. Потому что есть проблемы и с контрабандой, мы это тоже знаем. Это несколько выходит за пределы Министерства инфраструктуры, но мы готовы оказать максимальное содействие в этой сфере», – заявил Омелян в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что организаторы продовольственной блокады Крыма не обращались в министерство за поддержкой, однако теперь ведомство готово оказать полное содействие активистам.

Стоит напомнить, что ранее депутат Верховной рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса.

комментарии
Кирилл Иванов
#владимир омелян
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