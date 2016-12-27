Фонд «Справедливая помощь» обещает продолжить дело Доктора Лизы

Москва, 27 декабря. Общественная организация «Справедливая помощь», которую возглавляла Елизавета Глинка, продолжит оказывать поддержку нуждающимся. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба фонда.

«Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем», — указано в официальном обращении «Справедливой помощи».

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о том, что в Сирию прибыла гуманитарная помощь, которую должна была передать погибшая при крушении Ту-154 Елизавета Глинка.

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