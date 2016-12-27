Ученые вылечили гриппующих мышей бананами

Вашингтон, 27 декабря. Ученые раскрыли неожиданные лечебные свойства бананов. Оказывается, этот фрукт способен бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ.

Открытие сделала группа экспертов из 26 стран. По данным специалистов, в составе банана есть белки и гликопротеины лектины, обладающие способностью определять вирусы по сахару в их структуре и блокировать распространение инфекции по организму.

Так, в ходе исследования, подопытные мышей исцелили от гриппа именно с помощью бананового белка с формулой Н84Т. Теперь исследователи приступили к разработке нового лекарства на его основе.

Кроме того, эксперты утверждают, что лектин в бананах может не только вылечить от гриппа, но также препятствовать заражению гепатитом C и даже блокировать ВИЧ.