«Газпром» направил ЕК свои предложения по решению антимонопольного спора

Москва, 27 декабря. «Газпром» предоставил свои предложения Европейской Комиссии по урегулированию в рамках идущего сейчас антимонопольного расследования в отношении российской компании.

Как стало известно, Еврокомиссия собирается изучить позицию «Газпрома». Следующим этапом должно пройти тестирование рынком.

Как отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, предложения, подготовленные «Газпромом», сформированы после серии консультаций между Россией, Евросоюзом и самой компанией. ОН выразил надежду, что Еврокомиссия положительно отреагирует на них.

Напомним, что сегодня сообщалось, что суд Евросоюза приостановил решение ЕК об увеличении доступа «Газпрому» к трубопроводу Opal, который является одним из отводов «Северного потока».