Актриса, сыгравшая принцессу Лею, скончалась в США

Нью-Йорк, 27 декабря. Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» (Star Wars), скончалась в США в возрасте 60 лет.

Сообщение о смерти Фишер подтвердил уже подтвердил представитель семьи актрисы, пишет портал TMZ.

Несколько дней назад во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес у Фишер случился тяжелый сердечный приступ. После приземления ее в бессознательном состоянии экстренно доставили в ближайшую больницу, где медики боролись за ее жизнь все это время. Буквально накануне врачи говорили, что состояние Фишер удалось стабилизировать.