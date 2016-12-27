Лавров предупредил Керри о последствиях передачи оружия боевикам в Сирии

Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри. Об этом проинформировала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили палестино-израильские отношения. Кроме того, Лавров указал Керри на то, что поддержанное действующим президентом США Бараком Обамой разрешение на поставки оружия сирийским боевикам может привести к эскалации обстановки на территории САР.

Напомним, ранее стало известно, что коалиция «Демократических сил Сирии» рассчитывает получить от Вашингтона ПЗРК.

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