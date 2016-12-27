Киев, 27 декабря. Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал Федора Достоевского, Илью Репина и Петра Чайковского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.

«Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий», — заявил Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры.

По его словам, украинская «уникальная цивилизация» подарила миру множество шедевров. В частности, он особо Трипольскую археологическую культуру, относящуюся к 5 тысячелетию до н.э. Кроме того, Ющенко заявил о необходимости создания в каждой стране «своего национального Лувра», где, по его убеждению, обязательно должны быть помещены полотна Репина.

Отметим, что и «російська мова», по его словам, является частью украинской культуры и вне нее не имеет какой-либо ценности.