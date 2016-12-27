Последний мост в иракском Мосуле уничтожен самолетами коалиции

Багдад, 27 декабря. Авиация возглавляемой США коалиции уничтожила последний функционировавший мост через Тигр в иракском Мосуле. Об этом сообщают западные СМИ.

Как сообщается, удар был нанесен в понедельник. Эта информация подтверждается роликом террористов из организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), на котором виден уничтоженный мост.

Четыре других моста были уничтожены в ходе воздушных ударов ранее. Это сильно ограничило возможности террористов для маневра.

В то же время, нужно отметить, что Международной организации по миграции ООН отметило, что уничтожение мостов через Тигр затруднит срочную эвакуацию мирных жителей Мосула.