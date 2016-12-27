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Сирия и Донбасс стали темами переговоров Лаврова и Пан Ги Муна
Политика

Сирия и Донбасс стали темами переговоров Лаврова и Пан Ги Муна

Сегодня 21:17
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Лавров обсудил с генсеком ООН обстановку в Сирии

Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Об этом проинформировала пресс-служба МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Донбассе. Пан Ги Мун также поблагодарил Лаврова за поддержку, которую Москва оказывает ООН.

Напомним, ранее российская сторона раскритиковала резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную созданию группы по расследованию военных преступлений в САР.

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