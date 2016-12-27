Эрдоган готов доказать, что США играют в Сирии на стороне ИГИЛ

Анкара, 27 декабря. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара располагает доказательствами, которые подтверждают о стороны международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«Теперь коалиция во главе с США оказывает поддержку таким террористическим организациям, как ИГ. У нас есть достоверные доказательства: фотографии и видео», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что силы коалиции не способны выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с террористами ИГИЛ.

Ранее министр обороны Ирана Хусейн Дехган заявил, что Тегеран не координирует свои действия в Сирии с возглавляемой США коалицией, так как уничтожение террористов не является ее истинной целью.