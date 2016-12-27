Российские ученые создали золотых «нанопловцов» для доставки лекарств

Москва, 27 декабря. Российские химики заявили о создании уникальных самодвижущихся «нанопловцов». Открытие сделали в МГУ им. Ломоносова.

По словам авторов исследования, с помощью самодвижущихся наностержней в перспективе можно будет доставлять лекарства в организм. Кроме того, их можно будет применять и в качестве моторов для микроскопических устройств.

Исследования уже поддержал Российский научный фонд, пишет Индикатор. «Нанопловцов» синтезировали из золота и родия. Такие структуры приходят в движение за счет реакции разложения на их противоположных концах пероксида водорода, пояснили авторы работы.

