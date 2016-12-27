Сирия, 27 декабря. Террорист-смертник ИГ* атаковал позиции армии Ирака на окраине Мосула, погибли 15 военнослужащих. ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам боевиков на юге провинции Алеппо. Отряды террористов казнили жителя города Даръа по обвинению в колдовстве, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке бойцов «Хезболлы» атаковали опорные пункты боевиков оппозиционных формирований недалеко от населенного пункта Аль-Хусейния, находящегося в пригороде Дамаска. В результате под обстрелом со стороны САА было ликвидировано несколько боевиков, также разрушена значительная часть укреплений и ликвидированы транспортные средства террористов. Кроме того, правительственная артиллерия продолжает обстреливать позиции боевиков на окраине района Джобар на севере Дамаска.

Провинция Алеппо

Согласно данным Местных координационных комитетов Сирии, ВКС России провели бомбардировку укрепленных районов отрядов террористов в окрестностях населенного пункта Замар на юге провинции Алеппо. Как сообщает источник, в ходе авиаудара было ликвидировано несколько групп боевиков, также уничтожены три автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения правительственной армии возобновили активные боевые действия против террористов ИГ в нескольких частях города Дейр эз-Зор и его окрестностях. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются на окраинах районов Аль-Хувейка и Аль-Хавиджа, а также недалеко от населенного пункта Аль-Джафра вблизи военного аэродрома на юге от города. В ходе нескольких наступлений боевикам был нанесен серьезный урон в живой силе. Тем не менее столкновения в регионе пока продолжаются.

Провинция Даръа

В населенном пункте Аль-Шаджара, расположенном на западе от города Даръа, террористы союзного ИГИЛ формирования «Джейш Халеб Бин Аль-Валид» публично казнили мирного жителя через обезглавливание. Мужчине было предъявлено обвинение в колдовстве.

Подразделения сирийских войск продолжают наступать на опорные пункты боевиков террористических группировок в северной части провинции Даръа при поддержке правительственной авиации. В данный момент военнослужащие САА ведут массированный артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов на окраине города Даэль. В результате было уничтожено не менее восьми боевиков. Однако перестрелки в регионе время от времени возобновляются.

Провинция Идлиб

По информации одного из сирийских новостных порталов, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по местам концентрации сил вооруженных оппозиционных формирований в окрестностях города Джиср Аль-Шугур в северо-западной части провинции Идлиб. Сообщается, что боевики понесли серьезные численные потери. Кроме того, был частично разрушен крупный оружейный склад террористов.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции продолжают операцию против боевиков ИГ в городе Ракка. Самолеты сбросили бомбы в нескольких районах города. Сообщается, что было отмечено несколько прямых попаданий снарядов в жилые дома. Информация о ходе операции и возможных жертвах среди гражданского населения пока устанавливается.

В ходе ожесточенных боев между отрядами Сирийских демократических сил (SDF)** и боевиками ИГ недалеко от населенного пункта Джабар на северо-западе от Ракки террористам был причинен серьезный численный урон. Среди прочих был уничтожен один из высокопоставленных командиров ИГ Абу Омар Аль-Хинди. Однако демократические силы также потеряли несколько бойцов убитыми и раненными.

Ирак

Террорист-смертник ИГ атаковал блокпост иракской армии на юго-восточной окраине города Мосул на заминированном автомобиле. Сообщается, что в результате мощного взрыва погибли около 15 правительственных военнослужащих, многие получили ранения.

Военнослужащие армии Ирака обнаружили сеть туннелей, пролегающих под восточными районами Мосула. Глубина на некоторых участках достигает 10 метров. Террористы незаконных вооруженных группировок нередко копают подземные туннели с целью выйти в тыл правительственных войск и организовать диверсии.