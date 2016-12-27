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Она дарила надежду детям Сирии: врачи Латакии вспомнили Доктора Лизу
Общество

Она дарила надежду детям Сирии: врачи Латакии вспомнили Доктора Лизу

Сегодня 20:55
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Она дарила надежду детям Сирии: врачи Латакии вспомнили Доктора Лизу

Латакия, 27 декабря. Сотрудники сирийского госпиталя Тишрин в Латакии почтили память главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

 «Сирийский народ с сожалением воспринял новость о крушении самолета. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших. На борту была доктор Лиза, которую мы все уважали и любили», — сказал директор госпиталя Мунир Осман в комментарии ТАСС.

Сирийский ревматолог Мария Жнат, рассказала, что познакомилась с Елизаветой Глинкой в ходе ее прошлого визита в госпиталь Тишрин в сентябре. По ее словам, «Елизавета Глинка хотела подарить надежду сирийским детям», а также была готова прийти на помощь в любое время.

Елизавета Глинка должна была прибыть в госпиталь Тишрин 25 декабря. В этот день самолет Минобороны РФ, на борту которого находилась Глинка, а также военные, артисты, врачи и журналисты потерпел крушение. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

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Кирилл Иванов
#елизавета глинка
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