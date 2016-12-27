Лыжники Легков и Белов ответили на обвинения в употреблении допинга

Москва, 27 декабря. Лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют через суд отменить решение Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая временно отстранила россиян от соревнований. Об этом в среду сообщили официальные представители спортсменов.

«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий», — указано в заявлении атлетов.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов пропустят гонку Tour de Ski.

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