Москва, 27 декабря. Никто не имеет права оспаривать возможность президента Сирии Башара Асада участвовать в будущих выборах главы государства, заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган.

«Мы говорим, что никому не позволительно утверждать, что Башар Асад не имеет права выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Это наша позиция. Решать должен народ. А не кто-то другой», — подчеркнул министр в интервью телеканалу Russia Today.

Кроме того, Дехган подчеркнул, что решение о том, кто должен взять на себя управление страной в переходный период, также должен принять только народ Сирии. «Решает народ. Либо выбирает его, либо нет», — убежден он.