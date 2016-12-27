FAN-TV Лента новостей
Судьбу Асада должен решать народ Сирии — Минобороны Ирана
Политика

Судьбу Асада должен решать народ Сирии — Минобороны Ирана

Сегодня 20:54
74

Судьбу Асада должен решать народ Сирии — Минобороны Ирана

Москва, 27 декабря. Никто не имеет права оспаривать возможность президента Сирии Башара Асада участвовать в будущих выборах главы государства, заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган.

«Мы говорим, что никому не позволительно утверждать, что Башар Асад не имеет права выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Это наша позиция. Решать должен народ. А не кто-то другой», — подчеркнул министр в интервью телеканалу Russia Today.

Кроме того, Дехган подчеркнул, что решение о том, кто должен взять на себя управление страной в переходный период, также должен принять только народ Сирии. «Решает народ. Либо выбирает его, либо нет», — убежден он.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#башар асад
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Сегодня 21:02
121

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Сегодня 20:21
283

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Сегодня 19:46
130

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Сегодня 19:30
524

С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

Сегодня 19:27
261
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Потому что репа: Ющенко назвал Репина и Достоевского деятелями украинской культуры

21:17

Сирия и Донбасс стали темами переговоров Лаврова и Пан Ги Муна

21:17

Последний мост в иракском Мосуле уничтожен самолетами коалиции

21:13

Эрдоган готов доказать, что США играют в Сирии на стороне ИГИЛ

21:12

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

21:02

Российские ученые создали золотых «нанопловцов» для доставки лекарств

21:01

Лыжники Легков и Белов ответили на обвинения в употреблении допинга

21:01

Она дарила надежду детям Сирии: врачи Латакии вспомнили Доктора Лизу

20:55

Судьбу Асада должен решать народ Сирии — Минобороны Ирана

20:54

Стало известно, какая группировка в Сирии может получить американские ПЗРК

20:37

Названа дата похорон первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

20:28

Тела двух жертв крушения Ту-154 визуально опознать невозможно

20:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Потому что репа: Ющенко назвал Репина и Достоевского деятелями украинской культуры
Читать
Закрыть