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Стало известно, какая группировка в Сирии может получить американские ПЗРК
Политика

Стало известно, какая группировка в Сирии может получить американские ПЗРК

Сегодня 20:37
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Сирийские террористы попросили у Вашингтона ПЗРК

Дамаск (Сирия), 27 декабря. Представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции надеются получить от Соединенных Штатов Америки переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК). Об этом журналистам во вторник рассказал представитель «Демократических сил Сирии» Таляль Силло.

Согласно предварительной информации, боевики опасаются, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики начнут наносить по их позициям авиаудары.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон и Москва скоординировали военные действия в Сирии.

Читайте по теме: Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

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