FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ
Новости Сирии

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Сегодня 21:02
321

Сирия сегодня: в память о Докторе Лизе, Иран отказался работать с создателями ИГИЛ

Сирия, 27 декабря. Сотрудники сирийского госпиталя «Тишрин» отдали дань памяти Доктору Лизе, замглавы МИД РФ Богданов обсудил урегулирование сирийского конфликта с главой представительства ЕС в России, Иран не намерен сотрудничать с США. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В память о Докторе Лизе

Медперсонал госпиталя «Тишрин» в Сирии собрался, чтобы почтить память погибшей в авиакатастрофе Ту-154 главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Собравшиеся возложили цветы к портрету Глинки, установленному в здании медучреждения, которое должна была посетить Доктор Лиза.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Михаил Соколов подчеркнул, что центр готов продолжить благое дело Доктора Лизы.

Директор госпиталя «Тишрин» Мунир Осман отметил, что потеря Елизаветы Глинки — невосполнимая утрата и весь народ Сирии с сожалением воспринял новость о крушении Ту-154. «Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших, — сказал Осман. — На борту была Доктор Лиза, которую мы все уважали и любили, которая хотела подарить каждому сирийскому ребенку надежду и оказать помощь. Доктор Лиза — человек мира, она была готова прийти на помощь в любое время».

Сирия сегодня: в память о Докторе Лизе, Иран отказался работать с создателями ИГИЛ

Урегулирование в Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил вопросы урегулирования конфликта в Сирии с главой представительства ЕС в России Вигаудасом Ушацкасом.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны затронули комплекс вопросов сирийского урегулирования, включая гуманитарные аспекты ситуации в Сирийской Арабской Республике. Также Богдановым и Ушацкасом были затронуты моменты, касающиеся ситуации в Ливии и на палестино-израильском направлении.

Сирия сегодня: в память о Докторе Лизе, Иран отказался работать с создателями ИГИЛ

Иран отказался работать с США

Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган сообщил, что армия его страны не собирается координировать свои действия на территории Сирии с представителями Соединенных Штатов.

По его словам, Иран никогда не сотрудничал с американской стороной и не намерен делать это впредь, поскольку вся возглавляемая США западная «антитеррористическая» коалиция носит, скорее, формальный характер: там нет реального желания бороться с мировым терроризмом, воевать в Иране или в Сирии. Кроме того, Дехган напомнил, что коалиция атаковала сирийские войска в Дейр эз-Зоре.

Министр обороны Ирана также подчеркнул, что со стороны США не чувствуется готовность сыграть серьезную роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), поскольку эта страна приняла непосредственное участие во взращивании террористов и заинтересована в их сохранности.

«Возможно, силы коалиции и хотели бы ослабить террористов, но отнюдь не уничтожить их, ведь террористы являются инструментом для дестабилизации этого региона и некоторых других регионов мира», — особо отметил Хосейн Дехган.

комментарии
Алексей Громов
#михаил богданов #доктор лиза #елизавета глинка #михаил соколов #тишрин мунир осман #вигаудас ушацкас
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Сегодня 21:02
321

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Сегодня 20:21
529

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Сегодня 19:46
167

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Сегодня 19:30
730

С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

Сегодня 19:27
423
Показать еще
Новости по теме

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

19:46

Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо — Минобороны Ирана

19:07

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

18:33

Сирия сегодня: длинный язык Джонсона, победа САА над группами ИГИЛ в Алеппо и Эс-Сувейде

17:45

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

17:25
Перейти в раздел
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лавров объяснил Керри, чем грозят поставки США оружия в Сирию

22:19

Ученые выяснили, почему некоторые люди считают себя призраками

22:18

«Спасатель Кононенко» снова в строю:  катер торжественно принят Северным флотом

22:18

Шоколадный президент Порошенко решил стать оружейным бароном

22:09

Русский Париж скорбит и молится о погибших в крушении Ту-154

22:07

Ученые изучили, как свежие фрукты влияют на молодые организмы

22:01

Министр блокады: украинский чиновник требует закрыть Донбасс

21:55

Фонд «Справедливая помощь» обещает продолжить дело Доктора Лизы

21:54

Ученые вылечили гриппующих мышей бананами

21:52

Более двух тысяч новобранцев пополнили ряды Тихоокеанского флота

21:47

2017 год принесет Европе «политический апокалипсис» – СМИ

21:47

Минобороны сообщило об итогах первичного анализа черного ящика Ту-154

21:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Лавров объяснил Керри, чем грозят поставки США оружия в Сирию
Читать
Закрыть