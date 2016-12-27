Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Сирия, 27 декабря. Сотрудники сирийского госпиталя «Тишрин» отдали дань памяти Доктору Лизе, замглавы МИД РФ Богданов обсудил урегулирование сирийского конфликта с главой представительства ЕС в России, Иран не намерен сотрудничать с США. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В память о Докторе Лизе

Медперсонал госпиталя «Тишрин» в Сирии собрался, чтобы почтить память погибшей в авиакатастрофе Ту-154 главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Собравшиеся возложили цветы к портрету Глинки, установленному в здании медучреждения, которое должна была посетить Доктор Лиза.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Михаил Соколов подчеркнул, что центр готов продолжить благое дело Доктора Лизы.

Директор госпиталя «Тишрин» Мунир Осман отметил, что потеря Елизаветы Глинки — невосполнимая утрата и весь народ Сирии с сожалением воспринял новость о крушении Ту-154. «Мы выражаем соболезнования родственникам и близким всех погибших, — сказал Осман. — На борту была Доктор Лиза, которую мы все уважали и любили, которая хотела подарить каждому сирийскому ребенку надежду и оказать помощь. Доктор Лиза — человек мира, она была готова прийти на помощь в любое время».

Урегулирование в Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил вопросы урегулирования конфликта в Сирии с главой представительства ЕС в России Вигаудасом Ушацкасом.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что стороны затронули комплекс вопросов сирийского урегулирования, включая гуманитарные аспекты ситуации в Сирийской Арабской Республике. Также Богдановым и Ушацкасом были затронуты моменты, касающиеся ситуации в Ливии и на палестино-израильском направлении.

Иран отказался работать с США

Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган сообщил, что армия его страны не собирается координировать свои действия на территории Сирии с представителями Соединенных Штатов.

По его словам, Иран никогда не сотрудничал с американской стороной и не намерен делать это впредь, поскольку вся возглавляемая США западная «антитеррористическая» коалиция носит, скорее, формальный характер: там нет реального желания бороться с мировым терроризмом, воевать в Иране или в Сирии. Кроме того, Дехган напомнил, что коалиция атаковала сирийские войска в Дейр эз-Зоре.

Министр обороны Ирана также подчеркнул, что со стороны США не чувствуется готовность сыграть серьезную роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), поскольку эта страна приняла непосредственное участие во взращивании террористов и заинтересована в их сохранности.

«Возможно, силы коалиции и хотели бы ослабить террористов, но отнюдь не уничтожить их, ведь террористы являются инструментом для дестабилизации этого региона и некоторых других регионов мира», — особо отметил Хосейн Дехган.