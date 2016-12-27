Лукашевич рассказал, чем обернется блокада Донбасса украинскими радикалами

Москва, 27 декабря. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал решение украинских радикалов блокировать Донбасс, назвав эти заявления результатом «внутриполитического бурления». Об этом дипломат написал в своем Twitter.

«Идея украинских радикалов по гумблокаде Донбасса – результат усиления внутриполитического бурления на Украине», — говорится в сообщении в микроблоге политика. Кроме того, по его мнению, сама идея блокады говорит о том, что радикалы не считают жителей Донбасса своими согражданами и противоречит сути минского комплекса мер по разрешению конфликта на Украине.

Лукашевич не ограничился оценкой заявлений о блокаде, но обратился также к «политическим спонсорам Киева» с призывом «срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации». Если этого не произойдет, ситуация в регионе резко ухудшится, убежден он.

«Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения», — добавил Лукашевич.