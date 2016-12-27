«Анжи» объявил о распродаже ведущих игроков

Махачкала, 27 декабря. Махачкалинский «Анжи» сообщил о вынужденной продаже ведущих игроков в связи с финансовыми трудностями. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба», — говорится в заявлении «Анжи».

Представители клуба отметили, что с финансовыми и прочими трудностями сегодня сталкивается не только махачкалинский клуб, и попросили болельщиков с пониманием отнестись в переменам и не связывать их с нежеланием руководства развивать клуб в дальнейшем. О предстоящих трансферах фанатам пообещали сообщить дополнительно.