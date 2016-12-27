ИГ продолжит теракты в Европе, пока не будет освобождена Ракка

Париж, 27 декабря. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» будут осуществлять теракты в Европе до тех пор, пока не будет освобожден сирийский город Ракка. Такое мнение выразил профессор парижского Института политических наук Sciences Po, специалист по Ближнему Востоку Жан-Пьер Филью.

«Пока Ракка является оперативным командным центром для террористических атак ИГ, Европа будет поражена вновь и вновь», — считает Филью.

Ранее американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что западной коалиции под руководством США потребуется не менее двух лет для полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство». Генерал выразил уверенность, что после освобождения иракского Мосула, боевики отступят в пустыню между Сирией и Ираком, где силам коалиции потребуется не менее двух лет для ликвидации группировки ИГИЛ.