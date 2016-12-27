Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Новости США, 27 декабря. Хиллари Клинтон после долгого молчания обратилась к своим единомышленникам. Дональд Трамп посмеялся над провокационным заявлением Барака Обамы. По данным командующего коалиционными силами, Мосул и Ракка будут освобождены от ИГИЛ не раньше 2018 года. Эти и другие новости США — в сводке Федерального агентства новостей.

Трамп разрушил грезы Обамы

Новоизбранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал высказывание действующего президента Барака Обамы, который выразил абсолютную уверенность в том, что победил бы на прошедших выборах, если бы мог принять в них участие.

Республиканец на своей странице в Twitter высказал категорично противоположное мнение: «Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!»

В подтверждение своих слов Трамп назвал три основные причины, по которым действующий глава США не смог бы добиться успеха на ноябрьских выборах. Во-первых, во время правления Обамы произошло значительное сокращение количества рабочих мест. Во-вторых, возросла угроза со стороны террористического формирования «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ). Кроме того, по мнению миллиардера, не стоит также забывать и о неудачной реформе системы медицинского страхования.

Напомним, накануне Барак Обама заявил о том, что вполне смог бы одержать победу на прошедших в этом году президентских выборах на том условии, конечно, если бы он имел право принять участие в них. Действующий американский лидер убежден, что большинство населения страны поддерживают его политический курс.

Клинтон начинает забывать о ноябрьском ударе

Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов от партии демократов Хиллари Клинтон впервые после долгого перерыва обратилась к своим сторонникам через соцсеть Facebook, подведя итоги прошедшего года и поделившись планами на будущее.

На своей официальной странице Клинтон разместила запись, в которой поблагодарила своих единомышленников за поддержку. Она отметила, что по-прежнему гордится теми ценностями и ориентирами, за которые боролась, несмотря на то, что желаемого результата ей добиться не удалось. В 2017 году бывшая первая леди пообещала сторонникам продолжать бороться за лучшее и справедливое будущее для всех американских граждан. Экс-госсекретарь также призвала своих единомышленников не сдаваться и смотреть в будущее с новой надеждой и решимостью.

Как отмечают некоторые американские издания, этот позитивный пост стал первым на Facebook после оглашения результатов президентских выборов. Две предыдущие записи Клинтон, опубликованные на ее странице в социальной сети после сокрушительного поражения, содержали в себе вымученное признание победы Дональда Трампа.

Мосул и Ракку освободят только через 2 года

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, командующий силами международной коалиции Стивен Таунсенд сделал заявление относительно сроков окончания операций по освобождению сирийского города Ракка и иракского Мосула от боевиков «Исламского государства».

По словам Таунсенда, города будут освобождены до конца 2018 года. Командующих отмечает, что говорить о скорой победе над ИГИЛ и даже о полном изгнании боевиков формирования из данных населенных пунктов в ближайшее время нельзя.

В интервью The Daily Beast генерал-лейтенант подробно рассказал о некоторых жестоких приемах, которые нередко используют террористы в ходе столкновений: «Зачастую боевик выходит из укрытия и держит над головой ребенка, чтобы его было видно нам, и так под прицелом снайперов он пересекает обстреливаемый участок»

К тому же, добавляет главнокомандующий, в ходе ожесточенных боев в окрестностях Мосула иракская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике, поэтому командование было вынуждено приостановить операцию в ожидании дополнительных подразделений в качестве подкрепления и новой партии вооружений.

Город Мосул контролируется боевиками ИГ с июня 2014 года. Операция по его освобождению началась более двух месяцев назад — 17 октября. Изначально и премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади, и американский лидер Барак Обама заявляли, что город будет полностью зачищен от боевиков уже к концу этого года.

Праздничные перестрелки в Чикаго

По данным полиции Чикаго, во время рождественских каникул в городе 27 раз открывали стрельбу. В результате за период праздничных выходных были убиты 12 человек.

Отмечается, что большинство подобных случаев произошли в неблагополучных кварталах Чикаго — в южной и западной частях города. При этом все 27 зафиксированных перестрелок были бандитскими разборками с применением огнестрельного оружия, также сообщили представители полиции Чикаго.

Кроме того, согласно их данным, всего за прошедший год в городе зафиксировано 3500 случаев перестрелок, жертвами которых стали 753 человека. В сравнении с прошлым годом выводы неутешительные: в 2016 году количество погибших вследствие огнестрельных ранений жителей города выросло в полтора раза.