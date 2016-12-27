«Газпром нефть» не будет снижать добычу черного золота в Ираке

Москва, 27 декабря. Министерство нефти Ирака не обращалось к компании «Газпром нефть» с предложением сократить добычу черного золота в стране. Об этом журналистам во вторник сообщил глава российской нефтяной компании Александр Дюков.

По словам предпринимателя, «Газпром нефть» выйдет на полку добычи месторождения Басра в 2018 году. Речь идет о 115 тысячах баррелей нефти в сутки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия увеличит в 2017 году объемы экспорта черного золота.

Читайте по теме: Суд ЕС приостановил решение ЕК по увеличению прокачки газа «Газпрома» через Opal