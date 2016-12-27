Пальмира и Ракка: Россия и США скоординировали свои военные цели в Сирии

Вашингтон, 27 декабря. Россия и США активизировали военное взаимодействие по вопросу сирийского урегулирования и борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным источника, переговоры между военными США и России по ситуации в Сирии стали регулярными. По его словам, Россия дала четко понять, что ее приоритетом в Сирии является борьба с терроризмом и освобождение Пальмиры.

В свою очередь США убедили Москву, что настроены на освобождение города Ракка то боевиков ИГИЛ, которые считают этот город своей «столицей». Отмечается, что в настоящее время военные США и РФ регулярно обмениваются информацией о текущих операциях.