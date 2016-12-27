Россияне снизили инфляцию до рекордного показателя

Москва, 27 декабря. Потребительская активность россиян в декабре этого года оказалась необычно низкой. Граждане предпочли не тратить лишние деньги, а отложить их.

Как заявили в Центробанке РФ, такое поведение покупателей оказывает на инфляцию сдерживающее влияние. По данным на 1 декабря, она снизилась до рекордных 5%.

По сравнению с ноябрем доля тех, кто решил не тратить дополнительные средства, выросла на 6% и составила 55%.

«Наблюдаемая динамика ответов на вопросы об их отношении к сбережениям не дает оснований говорить о смене модели поведения россиян», — заявил представитель ЦБ газете «Известия».