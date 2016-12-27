Луценко прокомментировал решение суда Москвы о госперевороте на Украине

Киев, 27 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы по делу о госперевороте на Украине в 2014 году.

«Украина… остановилась перед тем, чтобы подчиняться решениям московского суда», — заявил он журналистам местных СМИ. Кроме того, генпрокурор выразил крайнее удивление тому, как «быстро» московский суд принял решение по данному делу. «Уже?! Так вроде только неделю назад начали? Уже признали? «Хай щастить». Вы же знаете, как это переводится», — сказал Луценко.

Как сообщалось ранее, сегодня Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, требовавшего установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В ходе оглашения решения судья подчеркнула, что вопросы о госперевороте на Украине «выходят за пределы суверенитета государства».