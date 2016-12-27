Водолазы готовятся поднять со дна Черного моря хвостовое оперение Ту-154

Сочи, 27 декабря. Водолазы обнаружили на дне Черного моря часть второго двигателя и хвостовое оперение рухнувшего авиалайнера Ту-154. Об этом журналистам рассказали во вторник представители штаба по проведению поисково-спасательной операции.

«Готовится их подъем», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, ранее министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов сообщил о том, что потерпевший крушение самолет развалился сразу на несколько частей.

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