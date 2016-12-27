Технический сбой частично парализовал фиолетовую ветку метро Москвы

Москва, 27 декабря. Фиолетовая ветка московского метро частично парализована: поезда не ходят от станции «Планерная» до станции «Спартак». В пресс-службе подземки, сбой движения составов объяснили техническими неполадками.

О неполадках сотрудники метрополитена предупреждают по громкой связи. «Для проезда вдоль станций северного участка пользуйтесь, пожалуйста, наземным транспортом», — обращаются к пассажирам. Однако на станциях постепенно скапливаются «заторы». В частности, очень много людей собралось на станции «Пушкинская».

Представители подземки заверяют, что службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на северном участке линии.