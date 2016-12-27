Помощником Трампа по борьбе с терроризмом станет член команды Буша-младшего

Вашингтон, 27 декабря. Дональд Трамп назначил Томаса Боссерта главой США по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом.

Кроме того, он будет заниматься вопросами кибербезопасности.

«Том привнесет в команду Белого дома глубочайшие и широчайшие знания и опыт по защите родины», — сказал Трамп.

Боссерт также был заместителем советника главы США по внутренней безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.

Напомним, как сообщает НСН, штаб Трампа сегодня приступил к написанию речи для инаугурации 20 января.

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