Генпрокурор Украины рассказал, когда начнется суд над Януковичем

Киев, 27 декабря. Суд над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем стартует в первом квартале 2017 года. Об этом журналистам во вторник рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Украинская сторона обвиняет экс-президента в «государственной измене».

«Жду с нетерпением решения Печерского районного суда Киева о разрешении заочного досудебного следствия… Планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки», — отметил Луценко.

Напомним, ранее адвокаты бывшего главы государства Виктора Януковича потребовали привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Украины Юрия Луценко.

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